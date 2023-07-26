Tanju Özcan CHP’den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurul Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili kararını verdi.
Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.
Bolu’dan 3 Temmuz’da başlattığı “Adalet ve Değişim” yürüyüşünü 12 Temmuz’da CHP Genel Merkezi önünde tamamlayan Özcan, burada yaptığı açıklamada partiden atılması halinde yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.