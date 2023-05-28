Tanju Özcan: İmamoğlu CHP’nin başına geçmeli
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Alınan bu sonucun ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı;
“Sayın Kılıçdaroğlu’na emekleri için teşekkür ederiz. ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn. İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmelidir. Nokta.”