Tanju Özcan’dan AKP’li vekile sert yanıt: Aşağılıksınız

Bolu Belediye Meclis toplantısında Başkan Tanju Özcan'a hakaret ederek su şişesi fırlatan AKP'li Hacer Çınar arasındaki gerginliğe AKP'li Milletvekili Arzu Aydın da katıldı. Aydın, sosyal medyadan Özcan'a hakaret ederken, Başkan Özcan meclis tutanaklarını yayınlayarak cevap verdi. Özcan kendisine hakaret eden Hacer Çınar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Belediye meclisinde yapılan olağan toplantıda, AKP’li Meclis Üyesi Hacer Çınar “Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam”, “Pisliksin sen” diyerek hakaret eden ve hızını alamayarak masasında bulunan 2 su şişesini Belediye Başkanı Tanju Özcan’a fırlattı.

Çınar ve Özcan arasındaki tartışmaya AKP Bolu Milletvekili Arzu Aydın da katıldı.

Aydın sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Deprem üzerinden başından bugüne siyaset yapan en büyük provokatör sensin! “Hayır” oyu verdiğimizi ispat etmeyen Şerefsiz, alçaktır, müfteridir” dedi.

ÖZCAN MECLİS TUTANAKLARINI PAYLAŞTI

Başkan Özcan da sosyal medya hesabından meclis tutanaklarını paylaştı.

Özcan, “Dün söylediğiniz terbiyesizce cümlelerin altında ezilecek misiniz. Buyurun sayın vekil resmî tutanaklar. Buyurun terbiyesizliğin ispatı. Sen de, senin yerine geçmek isteyen de, koltuk yarışına girmek için Tanju Özcan'a saldıran hepiniz gülünç, komik ve aşağılıksınız” diyerek Milletvekili Aydın’a cevap verdi.

Özcan yaptığı açıklamada ise, kendisine hakaret eden Hacer Çınar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, “Herkes bu hanımefendinin nasıl birisi olduğunu gördü. Bu hanımefendi sürekli beni tahrik ediyor sinirlendirmeye çalışıyor. AK Parti Milletvekili Arzu Aydın'ın da hakaret dolu söylemlerini hep birlikte okuduk. Gerçekten ayıp. Bu konun peşini bırakmayacağım” dedi.

ÇINAR GEÇEN YIL 30 GÜN KORUMA KARARI ÇIKARMIŞTI

AKP’li Hacer Çınar geçen yıl Mayıs ayında yapılan meclis toplantısında kendisine “Bana niye el sallıyorsunuz. Ben evli adamım ayıp oluyor” diyen Başkan Tanju Özcan hakkında hakaret davası açarak 30 gün koruma kararı aldırmıştı.

Bu olayın ardından ihraç istemiyle CHP Disiplin Kuruluna sevk edilen Tanju Özcan, 1 yıl partisinden ihraç edilirken hakaret suçundan yargılandığı Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise beraat etmişti.

Hacer Çınar ise bu süreçte başında bulunduğu sendikaların üyelerini toplayarak Özcan’ı protesto etmişti.

TAŞERON İŞÇİLİKTEN MECLİS ÜYELİĞİNE

Başkan Özcan’a su şişesi fırlattığı için gündeme gelen Hacer Çınar’ın, 2009 yılında Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde taşeron temizlik işçisi olarak göreve başlarken, liseyi de dışarıdan bitirmeye çalıştığı iddia edildi.

2016 yılında Ankara'da yapılan 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması toplantısında AKP Genel Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu kürsüden okudu. Çınar konuşmasında, “Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet ömrü buna vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez” derken, dinleyiciler arasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı.

Taşeron işçi olarak yaptığı konuşmanın ardından Hacer Çınar, Öz Sağlık- İş Sendikası Bolu Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı olan Çınar, 31 Mart seçimlerinde de AKP’den meclis üyesi seçildi.

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