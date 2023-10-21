Tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi
Denizli'de tarihi eser operasyonunda insan figürlü mezar steli ele geçirildi.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesinde bir otomobilin içinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen insan figürlü mezar steli ele geçirildi.
Araç sürücüsü ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.
Eser koruma altına alınmak üzere müze yetkililerine teslim edildi. (AA)