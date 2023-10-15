Tartışmalı isim genel müdür oldu

2014 yılında Meclis’te yaşanan ‘inkilap-köpekleştirme’ tartışmalarının odağındaki bürokrat Liman Peker, Enerji Bakanlığı’na Genel Müdür olarak atandı.

Veli TOPRAK

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2022'de ölen Cerrahi tarikatı şeyhi Ömer Tuğrul İnançer, 2014 yılında TBMM’de düzenlenen panelde Harf Devrimi’ni “köpekleştirme” diye eleştirdi. Skandal sözlerin kamuoyuna yansıması sonrası dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in talimatıyla hem soruşturma açıldı hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

TBMM İnsan Kaynakları Başkanı Liman Peker ve Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sonucunda hem Peker hem de Çiftçi görevine iade edildi. Konferansı organize eden bürokrat Safiye Dündar'a ise uyarı cezası verildi.

Soruşturma geçiren Liman Peken, geçen hafta Enerji Bakanlığı'na genel müdür olarak atandı. Peker, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne vekaleten getirildi.

SKANDAL SÖZLER

Ömer Tuğrul İnançer, 2014 yılında TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın davetiyle Meclis personeline “Hazreti Mevlana'yı Anlamak” konulu konferans verdi. İnançer, konferansta şu ifadeleri kullandı:

– Bu memlekette inkilap yapılmıştır. İnkilap ne demek biliyor musunuz? Köpekleştirme demektir. Ancak inkılap dersek ‘Kalp etme' diye bakacaksınız. Bu memlekette inkilap yapılmış. Dünyanın en büyük kütüphane cinayeti 1928'de Türkiye'de olmuştur. Bir gecede Türkiye'nin kitapları okunmaz hale gelmiştir.