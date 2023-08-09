Tatil yolu acıya dönüştü: Uzman çavuş ile kızı öldü, 3 yaralı

Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak (31) ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi.

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Kayseri’de gerçekleşen kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolunun 90’ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak’ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞ VE KIZI ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsilerinin ardından Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi. Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Bu sırada, Elazığ’da yaşayan ailenin tatil için Konya’ya gittikleri öğrenildi. (DHA)

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