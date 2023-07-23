TBMM olağanüstü toplanıyor, AKP’den dikkat çeken hamle

TBMM, CHP'nin çağrısı üzerine 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanacak. AKP grubu dikkat çeken bir karar aldı.

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TBMM, salı günü saat 15.00’te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Salı günü muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul salonunda olması bekleniyor.

AKP grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara’ya çağırdı. Aynı şekilde MHP’li milletvekillerinin de o gün Meclis’te hazır olmaları istendi.

YOKLAMAYA KATILMAYACAK

AKP milletvekilleri salı günü Meclis’te olacak ancak Genel Kurul’da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AKP milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak.

Genel Kurul’da toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP’nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek. (DHA)

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