TBMM’de ‘3 dakika’ tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma süresinin 3 dakika olarak sınırlandırılması tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal karara tepki gösterdi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, genel kurulda konuşma süresinin 3 dakika olacağını aktardı. Karara CHP ve Yeşil Sol Parti’den tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Sayın Başkan; öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir; muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Bugüne kadar 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkanvekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün, daha ilk nöbetinizde tuttunuz 2 dakika dediniz artı 1 dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var, gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu Meclis’te bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu yetki adına bütün grup başkanvekillerimiz de benimle hemfikirdir, lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin” dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bugünkü genel kurul oturumunda, konuşma sürelerinin 3 dakika olarak sınırlandırılmasını eleştirerek, “Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Bu bir teamüldür, en azından geçmiş dönemde asgari 5 dakika çok daha uzun sürelerde konuşuyorduk; umarım Meclis Başkanvekili olarak ilk günden sözlerimizi kısmazsınız, 3 dakikada Mikrofon kapandı’ demezsiniz” dedi. DHA

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