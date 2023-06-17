Tehlike büyüyor! 90 köy karantinaya alındı

Bartın merkez ve 2 ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle 90 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı ile hayvan satışı yasaklandı.

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Şap hastalığına rastlanılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ilçe ile Ulus ve Amasra ilçelerine bağlı 90 köyde karantina uygulaması başlattı.

Ekipler bölgede tedbir alırken, söz konusu köylerde hayvan alım ve satımını ile hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Abdipaşa ve Akçamescit hayan pazarları da tedbirler kapsamda geçici olarak kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede idari ve fenni tedbirlerin alınarak aşılama çalışmalarına başlandığı, tedbirlere uymayanlar hakkında 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi. (AA)

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