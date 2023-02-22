Telsiz konuşmaları deprem felaketini gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları, felaketin boyutunu yansıttı.

“TÜM PERSONELİ UYANDIRIN”

Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren telsiz anonsunda, “İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve tüm personeli uyandırın, uyuyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin” dediği yer alıyor.

“ÇOK SAYIDA KİŞİ BİNANIN ALTINDA”

Polis haber merkezi ile çalışan nöbetçi polis arasında geçen telsiz diyalogunda, “Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor” anonsları yer alıyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Naci Görür'den İzmir'e deprem uyarısı: Endişeliyiz

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan depreme özel yasal düzenleme çağrısı