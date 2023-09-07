Thodex davasında karar: Faruk Fatih Özer’in cezası belli oldu

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Faruk Fatih Özer’i 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 7'si tutuklu 21 sanığın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan 9. duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 sanık cezaevinden getirilirken, 2 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

TÜRKÜNÜN DÖRTLÜĞÜ İLE SAVUNMA YAPTI

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Faruk Fatih Özer, “Thodex bir suç örgütü değil bir şirkettir. Dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır yalnızca mağdur olduğu çok açıktır. Bu dosyadaki yargılanma sürecinin bugünkü aşamaya gelmesi internette benim Türkiye'den birkaç bakanla, milletvekiliyle olan fotoğraflarımdır. İsmi geçen hiçbir bakan, hiçbir milletvekiliyle hiçbir ilişkim olmamıştır. Benim de sabrımın sınırı var ve bu sınır dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'nun ‘Yolun Sonu Görünüyor' türküsü ile bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“THODEX'E SUÇ İŞLEMEK İÇİN DEĞİL KARİYER YAPMAK İÇİN GİRDİM”

Tutuklu sanık Serap Özer ise, “Ben beraatimi beklerken, 40 bin yılla yargılanmaya başlandım. Çok fazla kanun, hukuk bilgim yok ama dosyada kanuna aykırı çok husus olduğunu hayretle gördüm. Bir topluluğun suç örgütü olabilmesi için bir suçu işlemek amacıyla ilk günden, yani Thodex'in kurulduğu günden itibaren planlayarak, bizim bir araya gelerek sürekli şekilde bu amaca hizmet etmemiz gerekir. Thodex kurulduğunda ben bu şirkette çalışmıyordum. Bu şirkete suç işlemek amacıyla değil, kariyer amacıyla girdim. Ben o sırada iş arıyordum. İş arayan kadın elbette herkesin yapacağı gibi etrafına eğer eleman ihtiyacı varsa başvurur. Ben de öyle yaptım. Kardeşimin personel ihtiyacı varken ön muhasebe personeli olarak işe başladım” şeklinde konuştu.

KARAR ÇIKTI

Yaklaşık 11 saat duruşmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer ‘Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi.

16 SANIK BERAAT ETTİ

Ayrıca mahkeme heyeti, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi.

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