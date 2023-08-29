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THY pilotlarına kokpitte ibadet izni

Türk Hava Yollarının "Uçuş Operasyon Yönergesi"nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç pilotların kokpitte ibadet edebilmesine izin verildi.

Yayınlanma: 12:11 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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THY pilotlarına kokpitte ibadet izni

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) onayladığı Türk Hava Yolları ‘uçuş operasyon’ yönergesi ile kokpitte görev yapan pilotların ibadet etmesine onay çıktı.

THY pilotlarının kokpitte ibadet etmesine izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM’nin onayıyla yürürlüğe girdi.

Havayolu işletmesinin uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde “Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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operasyon THY
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