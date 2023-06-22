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THY pilotu feci şekilde can verdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki otomobilinin ön camına taş isabet etmesi sonucu kaza yapan THY pilotu Saygın Doğan (38) hayatını kaybetti.

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THY pilotu feci şekilde can verdi

Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapan Saygın Doğan idaresindeki 34 NS 5850 plakalı otomobilin ön camına, Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeyken taş isabet etti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Aracın ön camının kırılması sonucu yaralanan Doğan, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DE YARALANDI

Otomobilde bulunan Simge Doğan (34) ve Sezgi Doğan (38) yaralanırken, sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Doğan’ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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