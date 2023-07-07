TİP’ten zam tepkisi: Saray harcıyor, halk ödüyor

TİP; KDV, çeşitli vergi ve harçlara zam yapılmasına tepki gösterdi. “Saray harcıyor, halk ödüyor” başlığıyla yapılan açıklamada, “Emekçiler, bir sabaha daha fahiş zamlarla uyandı. Saray rejiminin ekonomik model garabeti, faturanın daima emekçilere çıkartıldığı bir düzen meydana getirdi” ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye yeni güne vergilere yapılan zam haberleriyle başladı. Zam yağmuruna sosyal medyadan tepki yağdı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yaptığı yazılı açıklama ile zamlara tepki gösterdi.

“Saray harcıyor, halk ödüyor” başlığıyla yapılan açıklamada, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının “faturasının” emekçilere çıkartıldığı ifade edildi.

“ANAYASA'NIN 161. MADDESİ'NE AYKIRI”

“Emekçiler, bir sabaha daha fahiş zamlarla uyandı” sözleriyle başlayan açıklama şu sözlerle devam etti:

Bu defa başta KDV olmak üzere çeşitli vergi ve harçlara zam yapıldı. Yüzde 8 olarak uygulanan KDV yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV yüzde 20'ye çıkartıldı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı tam 20 bin TL oldu. Sunulan torba yasa teklifinde, başta Anayasa'nın 161. Maddesi'ne açıkça aykırılık teşkil eden ‘borç kullanım tutarının üç kat arttırılması' maddesi olmak üzere çeşitli ihlaller mevcuttur.

“HAYAT PAHALILIĞININ AYNEN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Saray rejiminin ekonomik model garabeti, faturanın daima emekçilere çıkartıldığı bir düzen meydana getirdi. Göstermelik bakan değişiklikleriyle imajını düzeltme çabasına girenler, alın teriyle geçinen milyonlarca yurttaşımız için önümüzdeki dönemde yoksullaşmanın ve hayat pahalılığının aynen devam edeceğini göstermiş oldu.

“EMEKÇİLER FAKİRLEŞMEYE DEVAM EDECEK”

Kur Korumalı Mevduat, garantili köprü/yol/hastane harcamaları, makam aracı kiraları, faiz ödemeleri ve hepsinden de önemlisi israf, Türkiye'nin ekonomik darboğazının temel sebepleridir. Saray'ın yarattığı borç yükünün altında, emekçiler bırakılacaktır. Patronlar daha zengin olmaya, emekçiler daha fakirleşmeye devam edecektir.

“MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ”

Tüm bunlar karşısında başta Anayasa'ya aykırı olan yukarıdaki maddenin iptali olmak üzere, saraylıların israfının faturasını emekçilere çıkartan tüm uygulamalara karşı mücadeleyi büyüteceğiz. Zenginlerin değil yoksulların vergilendirildiği, parası olanın düdüğü çaldığı bu düzenden ülkemizi kurtaracağız.”

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