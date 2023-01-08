TIR devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde taş yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden A.S. idaresindeki taş yüklü TIR, Hereke mevkisinde virajı dönerken sol tarafa doğru devrildi.
Kazada sürücü A.S. hafif şekilde yaralandı, TIR’daki taşlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönüne giden sürücüler, polis ekiplerince Hereke kavşağından Anadolu Otoyolu’na ve diğer alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Kazanın gerçekleştiği noktayla Hereke kavşağı arasında kalan sürücüler ise trafik ekiplerinin kontrolünde geri manevra yaparak yolun bu kısmını boşalttı. TIR’ın kaldırılması ve yola dökülen taşların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. (AA)