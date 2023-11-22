TIR, taksiye çarptı: Ölü ve yaralılar var
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, TIR'ın ticari taksiye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, İpekyolu Caddesi Kızır mevkisinde meydana geldi. F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR, A.Y. yönetimindeki 73 T 2021 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5’i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nevzat Ç. ve Eyüp A.’nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı’na gitmekte olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)