Trafikte iğrenç olay! Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yaptı

Bostancı sahil yolunda bisiklet süren bir kadın tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler mide bulandırdı. İddiaya göre kadını arabayla takip eden sürücü aynı anda mastürbasyon yaptı.

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İstanbul’da bu sabah kaydedildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medya gündem oldu. İddiaya göre Bostancı sahil yolunda bisiklet süren kadını takip eden bir sürücü aynı anda mastürbasyon yaparak kadını taciz etti.

Durumu fark eden kadın o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri yeniden paylaşan sosyal medya kullanıcılar ise Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleyerek tacizci sürücünün yakalanmasını istedi.

“MASTURBASYON YAPTIĞINI GÖRÜNCE…”

Görüntülerde tacize uğrayan kadına ait olduğu öne sürülen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Sabah bisikletimle Anadolu yakası sahil yolunda antrenmana çıkmıştım. Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken saat 07:38'de videodaki plakalı aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı.

4-5km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu. Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum.

Ne yaptığını henüz anlamamıştım. O sırada Kartal'da ışıklara takıldı ve telefonumu çıkarıp yan camdan ne yaptığını kaydetmek istedim. Mastürbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum. Benim onu kaydettiğimi gördükten sonra takibi bıraktı ve hızla uzaklaştı.”

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