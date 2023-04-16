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Trakya’dan giriş yaptı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Trakya bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı.

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Trakya’dan giriş yaptı: Sağanak yağış geliyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; Trakya bölgesi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamada, “Yapılan on değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyota gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ (Malkara, Hayrabolu, Muratlı Sarköy) ve Edirne’nin güneyi (İpsala, Keşan, Enez, Uzunköprü, Meriç) ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.(DHA)

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