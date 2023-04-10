Abone Ol

TTB’den hastanelerin yapı sorumluları hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay’da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olmayan hastanelerin yapı sorumluları hakkında 21 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihlerinde suç duyurusunda bulundu.

Ali Ekber ŞEN
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TTB’den hastanelerin yapı sorumluları hakkında suç duyurusu

TTB Hukuk Bürosu tarafından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurularında 6-20 Şubat depremlerinde depreme dayanıklı olmadıkları görülen Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi, Özel Defne Hastanesi, Özel Akademi Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ni inşa eden müteahhitler ile bu yapılara ruhsat, imar izni ve iskan belgesi veren yetkililer hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Yıkılan devlet hastanesinin müteahhidi ve fenni mesulü hakkında yakalama kararıİlginizi ÇekebilirYıkılan devlet hastanesinin müteahhidi ve fenni mesulü hakkında yakalama kararıCHP'den İskenderun Devlet Hastanesi açıklaması: Uyarmıştıkİlginizi ÇekebilirCHP'den İskenderun Devlet Hastanesi açıklaması: Uyarmıştık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam