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Tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurarak ölümüne yol açtı.

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Tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Erzurum’dan tatil için ailesiyle Yusufeli’ne gelen Ö.B, Köprügören köyündeki akrabalarının yanında kalmaya başladı.

Sabah saatlerinde kaldığı evdeki tüfekle oynayan Ö.B, kazara annesi Hacer Büyükküleçi’yi yaraladı.

Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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