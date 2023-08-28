Tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurarak ölümüne yol açtı.
Erzurum’dan tatil için ailesiyle Yusufeli’ne gelen Ö.B, Köprügören köyündeki akrabalarının yanında kalmaya başladı.
Sabah saatlerinde kaldığı evdeki tüfekle oynayan Ö.B, kazara annesi Hacer Büyükküleçi’yi yaraladı.
Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)