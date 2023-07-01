Turhan Çömez: AKP, annemi ve ablamı sahte üye yapmış

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AKP'nin, annesi ve ablasının kimlik bilgilerini ele geçirerek, sahte parti üyesi yaptığını söyledi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AKP’nin annesi ve ablasını sahte parti üyesi yaptığını söyledi.

“AKP KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞ”

Sosyal medyadan annesi ve ablasının AKP’ye üye yapıldığı belgeyi paylaşan Turhan Çömez, “Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak için başvuru yaptı. Tabii ki, İYİ Parti’ye. Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti. Meğer Ak Parti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış. Yargıya taşıyoruz” dedi.

Ayrıca, Çömez, “Lütfen e-devlet'ten bilgilerinizi kontrol edin” diyerek vatandaşları da uyardı.