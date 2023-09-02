‘Türk adalarında 6 bin Yunan askeri bulunuyor’

Emekli Albay Ümit Yalım, Hardalias’ın Koyun Adası’na gittiğine dikkat çekti. “Türk adasında egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Biz seyirci kaldık” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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MİLLİ Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “9 Eylül 1922'de, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan askerleri yine İzmir'de. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Hardalias, 27 Ağustos'ta İzmir Koyun Adası'na gelip burada konuşlu işgalci Yunan askerlerini denetledi. İzmir sınırları ve 6 millik Türk karasuları içinde bulunan Koyun Adası 2004'ten beri Yunan işgali altında” dedi.

‘FAKÜLTE BİLE AÇTILAR'

İşgal ettiği 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığına 6 bin Yunan askerinin yerleştirildiğini belirten Yalım, “Yunanistan, işgal ettiği topraklarımıza yatırım yapmaya devam ediyor. 2006'da Koyun Adası'na Denizcilik Fakültesi açan Yunanistan, 2021'de de itfaiye teşkilatı kurdu” diye konuştu.

‘BOTA NİYE MÜDAHALE EDİLMEDİ'

Yalım, “Sahil Güvenlik Komutanlığı, sorumluluk alanında ve 6 millik Türk karasularında, İzmir Karaburun batısında seyir yapan ve Hardalias'ı taşıyan Yunan askeri botuna neden müdahale etmedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazine arazisine çöken ve araziyi işgal eden mafya liderleri ve elemanlarını yakalayıp adalete teslim etmek Jandarma'nın görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İzmir, Aydın ve Muğla'daki adalarına çöken ve adaları işgal eden Yunan vatandaşı Belediye Başkanlarını yakalayıp adalete teslim etmek de Jandarma'nın görevidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Yunan vatandaşı belediye başkanlarını neden yakalayıp adalete teslim etmiyor” sorusunu yöneltti.

‘HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMADI'

Yunan Savunma Bakan Yardımcısı'nın hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye'ye ait Koyun adasında egemenlik ve bayrak gösterisi yaptığını, buna seyirci kalındığını ve nota verilmediğini kaydeden Yalım, “Erdoğan ve AKP hükümeti ile komuta kademesi, hem işgal edilen adalarımıza karşı kayıtsız, hem de adalarımızdaki Yunan devlet uygulamalarına karşı seyirci kalıyor” dedi.