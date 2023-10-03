Türkiye genelinde terör operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik “Kahramanlar” operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı:

-BTÖ'ye yönelik tüm Türkiye'de başlatılan “kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.

-BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

-Aziz milletimiz bilmesini isterim ki: teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

-Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle; terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 450 küçük çaplı olmak üzere

466 operasyon yapılmaktadır.

-Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır.

-Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.