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Türkiye Gönüllüleri: Kendisine oy vermeyen 25 milyon terörist mi?

Türkiye Gönüllüleri isimli platform, seçim sürecine ilişkin bir video yayınladı. Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine oy vermeyen vatandaşlara ‘terörist’ imasından ve muhalefetin terör ile ilişkilendirilmesinden bahsedilirken, Kemal isimli CHP’li gazinin sözleri dikkat çekti.

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Türkiye Gönülleri tarafından hazırlanan kısa sosyal medyada ilgi gördü.

Videoda Kemal isimli CHP'li bir gazi ile AKP'li bir kadın seçmenin diyaloğu canlandırıldı.

Diyalogda AKP seçmeni, CHP'yi terörle suçlarken, Kemal isimli gazi “Hepimiz kardeşiz, bu vatana aşığız ne teröristi Allah aşkına” dedi. Kemal isimli gazi, AKP'li seçmenin “Cumhurbaşkanının yalan borcu mu var” sorusuna “Ben yalan mı söylüyorum” diye cevap verdi.

Aralarındaki diyalogdan sonra seçim günü AKP'li seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video, çok sayıda beğeni aldı.

ERDOĞAN MONTAJ VİDEO İLE SUÇLAMIŞTI

Erdoğan, seçimlerin ilk turunda muhalefeti ‘terörle ilişkili‘ göstermiş, montajlanan görüntüleri sık sık mitinglerinde izletmişti.

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