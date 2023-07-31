Türkiye son 24 saatte Teksas’a döndü

Türkiye dün akşamdan bu yana şiddet olayları ile sarsılıyor. Eline silah alan vatandaşlar, ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını ve husumetlilerini vuruyor.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik kriz ile boğuşan vatandaşın psikolojisi de bozuldu. Her geçen gün artan şiddet vakaları çığırından çıktı. İşte son 24 saatte haber ajanslarına düşen ve silahların konuştuğu olaylar:

AYIRMAK İSTEYEN POLİS MEMURU DA VURULDU

Samsun: 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana: Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde Ali Çiftçi (32), yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır: Yenişehir ilçesinde park yeri meselesi nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul: Bayrampaşa’da sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı gören ve izinde olduğu öğrenilen polis memuru Yusuf Şahin Demirci, kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan Demirci açılan ateş sonucu kasığından vuruldu.

TAKSİYİ TARADILAR

Mardin: Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan önce yumruklu sonra silahlı kavgada 2’si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kars: Subatan Mahallesi’nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İstanbul: Kağıthane’de , M. Y. (40), arkadaşlarıyla iş yeri önünde sohbet ettiği sırada buradan geçen motosikletteki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.Y. hastaneye kaldırıldı.

Karaman: İmaret Mahallesi 169 Sokak’ta evinin önünde tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Başar (24), hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA VURULDU



Gaziantep: Nizip ilçesinde cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Akın B. (28), Mezarlık Camisi’nde bir yakınının cenaze töreninde karşılaştığı husumetli kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akın B. pompalı tüfekle husumetli olduğu kişiye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle törendeki Bahar B, Halil C, Nimet S, Fatih B. ve Cuma B. yaralandı.

Batman: Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi’nde iki kişi arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanında getirdiği tabancayla 22 yaşındaki Ferhat Uçar’ı vurarak öldürdü.

TAKSİYİ TARADILAR

İstanbul: Gaziosmanpaşa’da Beyoğlu’ndan aldığı iki yolcuyla Yıldız Tabya Mahallesi’ne gelen Samet Kubiloğlu’nun (31) kullandığı 34 TCP 84 plakalı taksiye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Berceste Sokak’ta ateş açıldı. Taksideki yolcuların husumetlilerinin açtığı iddia edilen ateşte yaralanan Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.

Kayseri: Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Teoman Sokak’ta H.S. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.S. silahla bacağından yaralandı.

Batman: Gültepe Mahallesi’nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen R.N. (28) ile İ.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İ.T’nin tabancayla ateş etmesi üzerine R.N. ağır yaralandı.