Türkiye’de yeni bir şap virüsü alarmı: İkinci bir emre kadar yasaklandı

Türkiye’de görülen yeni tip şap virüsü nedeniyle mezbahalara gidiş dışında tüm hayvan nakilleri yasaklandı, hayvan pazarları da kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin izinleri iptal edildi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diğer ülkelerden Türkiye'ye geldiği düşünülen yeni bir şap virüsü nedeniyle ülke genelinde alarm verildi.

SAT-2 tipi şap virüsü olarak adlandırılan virüs nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı.

Mezbahalara gidiş dışında hayvan nakilleri yasaklandı.

Bakanlığın il müdürlükleri tarafından yayınlanan mesajda, “Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. 5996 sayılı kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46.139 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan tespit edilen yeni virüs SAT-2 ile ilgili aşı çalışmalarına kamu ve özel sektör laboratuarlarında başlatıldığı, üretiminin tamamlanmasıyla kullanıma sunulacağı, o zamana kadar alınan tedbirlerin sürdürüleceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Kuş gribi döndü, kanatlı hayvanlar karantinaya alındı