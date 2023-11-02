‘Tutuklanan Tolga Şardan değil basın özgürlüğüdür’

Ankara'da gazeteciler, T24 yazarı Tolga Şardan’ın yazdığı yazıdan dolayı tutuklanmasını protesto etti. Gazeteciler “Tutuklanan aslında Tolga Şardan, Barış Pehlivan gibi değerli meslektaşlarımız değil, basın özgürlüğüdür. Bu tutuklama kararı anayasaya aykırıdır.” dedi.

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Gazeteci Tolga Şardan “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle dün tutuklandı.

Kararı protesto için T24 Ankara Bürosu’nun bulunduğu Karum binası önünde toplanan gazeteciler, “Özgür basın susturulamaz”, “Tolga çıkacak yine yazacak” sloganları attı.

“NEDEN 43 SAAT BEKLENDİ?”

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, tutuklama kararıyla ilgili şöyle konuştu:

“Biz bu tutuklama kararını anlamıyoruz. Anlamadığımız çok şey var ve yanıt verilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ya da Milli İstihbarat Teşkilatı bir yazıyı yalanlamak için 43 saat hiç beklemiş mi? Ben örneğine rastlamadım. Neden bu kadar beklemiş ve tutuklama kararından sadece 10 dakika sonra açıklama yapmış bunu bilmek istiyoruz.

“GASP YAPANLAR TUTUKLANMIYOR, GAZETECİLER İSE PEŞİNEN CEZALANDIRILIYOR”

Velev ki Tolga Şardan'ın yazısında bazı hatalar vardı ki, yoktu. Bunun yanıtı tutuklanmak mıdır? Buna Adalet Bakanlığı'nın, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSK) yanıt vermesini istiyoruz. Durmadan gazetecilerin her yazdığını kendi kişisel ikballeriyle ilgili tehdit olarak görüp harekete geçen hakim ve savcılar hakkında HSK bir işlem yapacak mı bilmek istiyoruz. Bugün Türkiye'deki infaz rejiminde insanları gasp ederseniz bir gün bile tutuklanmıyorsunuz. Gazeteciler ise peşinen cezalandırılıyor.

“BİZ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tolga Şardan'ın tutuklanmasının tek sebebi yazılarına devam etmemesidir, bunu engellemek istemeleridir. Ama Tolga ağabeyin dediği gibi, ‘Biz yazmaya devam edeceğiz' Tolga Şardan da çıkıp yazmaya devam edecek.”

“TUTUKLANAN ASLINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

Gazeteci Fikret Bila ise “Tolga çıkacak ve yeniden yazacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Tutuklanan aslında Tolga Şardan, Barış Pehlivan gibi değerli meslektaşlarımız değil, basın özgürlüğüdür. Bu tutuklama kararı anayasaya aykırıdır. Basın özgürlüğü anayasanın güvencesi altındadır ve ‘basın hürdür sansür edilemez' diye hüküm vardır ancak bu hükmün uygulanmadığını, giderek basının baskılanmaya çalışıldığını görüyoruz.” diye konuştu.

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