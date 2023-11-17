Ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli’nde kontrollü geçiş başladı
Dün akşam heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde çalışma devam ediyor. Ekipler yol kenarlarındaki kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor. İstanbul istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.
Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.
Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.
GEÇİŞLER BAŞLADI
Geçici olarak kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametindeki trafik akışı, iki şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Akmaların meydana geldiği yolun sağ şeridi ise tedbir amaçlı geçici süreyle araç geçişine kapalı tutuluyor. (AA)