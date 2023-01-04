Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. 4 zanlıdan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.U. ve M.Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade ifade verdi.
İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklandı, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.
Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanmıştı.
MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ SİLAHLA SALDIRMIŞTI
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde 30 Aralık’ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.