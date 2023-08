Ünlü televizyoncu Mesut Yar, SÖZCÜ Ailesi’ne katıldı: SÖZCÜ’de burnuma özgürlük kokusu geliyor

Yakında SÖZCÜ TV izleyicisiyle buluşacak olan Mesut Yar, bu tercihinin gerekçesini, “Burası bana utanmayacak ve utandırmayacak bir yuva hissi verdi” diye açıkladı. Mesut Yar, yayıncılık hedefleriyle ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

-Öncelikle Sözcü Ailesi'ne hoş geldiniz. Medyadaki uzun kariyeriniz boyunca, sektörün değişiminin en önemli tanıklarından birini oldunuz. Medyada bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

*Hoş bulduk. Aldığım eğitim gereği gazeteciliğin yanı sıra aynı zamanda bir tarihçi olarak değişimden kaçamayacağımızı not düşmem gerekiyor. Ama değişimin de kendi içinde birden çok türü var. İleri ve açık ufka bakan aydınlık bir değişim ya da yerinde sayıp, geldiği noktada kendi miladını yiyerek beslenen bir değişim.

*Açıkçası bugün tam da ikisinin ortasında bir yerde taraf olmak durumunda bırakılan bir noktada duruyor medya denilen dördüncü kuvvet. Öncelikle bir tashih, düzeltme, yeniden gözden geçirme gereksinimi var.

*Çünkü artık yapıcı bir kuvvetten çok yok edici bir mutant gibi. Kendi adıma 38 yılda gördüklerim sadece insanın ya da toplumların değil, ilişkisi olan her şeyin negatif dönüşümünün bir fotoğrafı gibi.

*Kendi adıma her daim heybesinde umut taşıyan biriyim. “Böyle gelmiş böyle gider” zihniyetine değil “tarih tekrardan ibaretse gereken ders alınmamıştır, çalışmaya ve üretmeye devam” fikri gönlümün ve aklımın bir cebinde durur…

“HER GÜN BAYRAMDI BİZE”

-Seyirci sizi hem haber hem popüler kültür ağırlıklı yayınlarınızla tanıdı ve sevdi. Bu ikisini aynı anda başarabilen çok nadir isimlerden birisiniz. Bunu nasıl başardınız?

*Doğduğum mahalle birden fazla kültür ve azınlıkların bir arada barış içinde yaşadığı bir semtti. Hal böyle olunca hemen her gün bayramdı bize. Üstüne bir de Anadolu medeniyetleri tarihinde uzmanlaşmayı koyunca, renksiz bir insan olma şansını kaybetmiş oldum.

*Kulağı sözde, gözü işte, gönlü halkta, fikri zaman zaman firarda biri tüm yeteneklerini bir sepette toplayabiliyormuş. Bir de yoksunluk sanırım. Küçükken yitirilen aile, trajediler, hayata erken başlamalar, insan ve kelime biriktirmeler ve işte sonuç karşınızda bir şekilde…

-Sözcü Ailesi'ne katılma kararınızın temel gerekçeleri neydi?

*Bindiğim hiçbir zaman kapsülünde utancın ayak izini bırakmadım. Dualarımda ilk temennim itibar ve onurdur. Birlikte büyüdüğüm hiçbir medya kuruluşu beni yutmaya çalışmadı. Kendini ısıranlardan uzak durdum.

*Her başlangıcın bir nedeni ve her nedenin bir bedeli olduğunu bildiğim için yine utanmayacak ve utandırmayacak büyük bir aile deneyimi bir hayli heyecan verdi bana. Üstelik her yaptığım işimde hala duvara koyacak bir tuğlam varsa, iyi bir yuvayı kolektif bir şekilde inşa etmeye kim karşı koyabilir?

*İyilik peşi sıra çok güzel bir koku bırakır. Burnuma o koku geliyor. Mesela ekmek, misal özgürlük kokusu gibi. Bugüne kadar omuz omuza olduğum tüm meslektaşlarıma selam ediyorum buradan. Dönüştüğü yerden utandıklarım hariç. Hepsi bir şekilde güzel ve büyük bir ailenin içine yolcu ettiler beni. Var olsunlar…

“KİMİ ZAMAN TATLI KİMİ ZAMAN ACI DA OLSA TEBESSÜME DEVAM”

-Sözcü Televizyonu'ndaki seyirci sizi yine iki ayrı alanda da izleme imkanı bulacak mı? Hem haber hem talk şov. Sözcü Televizyonu seyircisini neler bekliyor?

*Elbette öyle olacak. Bakın ben aslen tarih anlatıcısıyım. Yaşadığım günü ilerideki kuşaklara sözlerimle ya da haber ettiklerimle anlatmaya çalışıyorum. Bir de yaşadığım çağa imzasını atanlar var.

*Taş üstüne taş koyup, ortak tarihimizi yazanlar. Hepsiyle bir haberde olmasa bile ortak bir tebessümde buluşabiliriz. Bunun ilkini haber programı diğerini talk şov gerçekleştirir. Türkiye'nin ilk ihtisas talk şovcusu olarak yıllarca rekorlar kırarak yaptığım ve çok itibarlı bir iş olarak yerini bulan Burada Laf Çok gibi enfes bir işi bu güzel ekranda izleyecek insanlar.

*Düşünmek yaşamanın fitresidir. Gülmek de zekatı. Eh o zaman kimi zaman tatlı kimi zaman acı da olsa tebessüme devam. Ben buradayım, sefalar getirirsiniz sayın izleyen!

