Üsküdar’da hastanede çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bulunan Ameliyathaneler bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı.
Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.
Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (AA)