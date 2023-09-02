Üsküdar’da park savaşı!

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir sitenin girişinin ve önündeki parkın iş makineleriyle yıkılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Alanın mahkemelik olduğunu, davanın henüz sonuçlanmadığını, yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu öne süren site sakinleri ile inşaat şirketinin görevlileri yumruk yumuğa kavga etti.

Batuhan SERİM

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Üsküdar'daki Yavuztürk Mahallesi’nde bulunan Yeşilyamaç Sitesi'nin girişi, yolları, çocuk parkı ve yeşil alanlar, bir inşaat firması tarafından dün sabah bölgeye getirilen iş makineleri ile yıkılmak istendi. Alana inşaat için şantiye kurmayı amaçladıkları öğrenilen şirket görevlilerine, site sakinleri tepki göstererek engel olmaya çalıştı. Ancak inşaat şirketi çalışanları kimseyi dinlemeden yıkımlara başladı, site duvarları yeşil alanlar ve çocuk parkının bulunduğu bölgede iş makineleri ile yıkıldı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Mahkemelik olduğu belirtilen arsayla ilgili davanın henüz sonuçlanmadığını ve yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ileri süren site sakinleri, şirket çalışanlarına engel olmak istedi. Sitenin güvenlik görevlileri de yıkımı engellemeye çalıştı. Ancak şirket çalışanları hem güvenlik görevlilerine hem de site sakinlerine fiziki müdahale ile karşılık verdi. Site sakinleri tarafından çekilen görüntülerde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Şirket çalışanlarının yere düşenlere de tekme attığı görüldü. Olay sırasında sitenin güvenlik görevlileri de yaralandı.

“YIKIM EMRİ YOK” DİYE BAĞIRDI

Yıkıma devam eden şirket çalışanları, buraya şantiye için bir konteyner de yerleştirdi. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri bölgede önlem aldı. Yıkımı görüntüleyen bir kadın, ağaçlara ve yeşil dokuya zarar verilmesini, sitenin yollarının ve duvarlarının yıkılmasını gözyaşları ile anlattı. Kadın inşaat firması görevlilerine sürekli olarak “Yıkım emri yok. Yıkımı durdurun. Çıkın buradan. Yapmayın. Defolun gidin” diye seslendi. Görüntülerde birçok site sakininin büyük üzüntü yaşadığı ve yıkımı engellemek için iş makinelerini durdurmaya çalıştığı ancak hiçbir şey yapamadıkları görüldü.

EVRAKLARI GÖSTERDİLER

Görüntülerde, inşaat firmasının görevlilerinin, gelen polis ekiplerine ellerindeki evrakları gösterdikleri de görüldü.

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