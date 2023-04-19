Üsküdar’daki kaçak kafelerin yıkımında tepki çeken görüntü

İBB ekipleri, imara aykırı olduğu için yıkım kararı verilen ancak bakanlığın koruma altına aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak kafeleri yıkmak için tekrar bölgede. Bir büfenin yıkımı için başlatılan çalışma sırasında ekiplere, eli silahlı bir kişinin engel olmaya çalışması tepki çekti.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB'nin yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirdi.

Plan ile kaçak kafeler yasal hale getirilmişti. Plan değişikliğinin ardından; İstanbulluların boğazla görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanının bütünlüğünü bozan kaçak işletmeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı tarafından bir kez daha koruma altına alındı.

Yıkım için başlatılan hukuki süreçte mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihli kararı, İBB'yi haklı bulduğu halde imar kanununa aykırılığını tespit ettiği kaçak kafenin yıkımına bir kez daha engel olundu.

İBB ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için 10 Nisan 2023'te kafeye gitti. Yıkım işlemine gerçekleştirmek isteyen İBB personeli, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellendi.

EKİPLER TEKRAR BÖLGEDE

İBB ekipleri, bugün sabah saat 10.00 sıralarında da yıkım için kaçak kafelerin önüne gitti. Üsküdar Zabıtası da yıkımın yapılacağı büfenin önüne geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından “Kim bu silahlı kişi? Üsküdar'daki kaçak kafelerde neler oluyor?” notu ile skandal bir görüntü paylaştı

. Görüntülerde “İkiyaka Kokoreç” isimli büfenin üzerinde söküm için çalışan Üsküdar Belediyesi’nde görevli 2 personelin elinde silah bulunan bir kişi tarafından zorla aşağı indirilmeye çalışıldığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün sosyal medya hesabından “İstanbul halkına ait bir alanı işgal eden birkaç kafeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden bu kadar savunur?” paylaşımında bulunarak yıkımın engellenmesine tepki göstermişti.

MİMAR SİNAN'IN ESERİ

Mimar Sinan'ın 16. yüzyılda inşa ettiği halk arasında Kuşkonmaz Cami olarak bilinen tarihi eserin bitişiğindeki kaçak yapılar ile ilgili süreç İBB encümenin aldığı yıkım kararı ile başlamıştı. İBB, Kız Kulesi ve tarihi yarımada manzaralı Salacak sahilinde görüntüyü kapatan, halkın yürüyüş yollarını işgal eden 10 kaçak işletmeden 3'ünün yıkımı gerçekleştirmişti.

Ancak geri kalan 7 kaçak işletme, yürütmeyi durdurma kararı aldırmıştı. İBB'den yapılan açıklamada “İşletme sahiplerinin encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde açtığı dava reddedildi. İBB ekipleri Kuşkonmaz Camii bitişiğindeki kaçak kafenin tahliye ve yıkımı için harekete geçti. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aynı tarihte devreye girerek, kendisinin yetkili olduğunu öne sürüp, ‘yıkımın ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı' ifadesiyle Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Üsküdar Kaymakamlığı, polisi, zabıtanın önüne dikerek yasal yıkım kararını günlerdir uygulatmıyor. Mimar Sinan'ın eseri korunacağına, onun estetiği ve bütünlüğünü bozan kafe himaye edildi. İBB ekiplerinin tahliye ve yıkım kararı önünde hiçbir yasal engel bulunmadığı halde aynı el devreye girdi, yıkımı uygulatmadı” denilmişti.

İlginizi Çekebilir Üsküdar'da yıkım krizi: Yıktırmıyorlar, polis de devrede