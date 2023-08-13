Üst geçide astıkları pankartla kızlarının katilini arıyorlar

İzmir'de, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'i (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 382 gün geçmesine rağmen yakalanamadı. Ezgi Zerkin'in defnedilmesinin yıl dönümünde ailesi Üst geçide astıkları pankartla kızlarının katilini arıyor...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Deniz Özarslan, geçen yıl 28 Temmuz’da boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin’in çalıştığı Konak Mersinli Mahallesi’ndeki iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Ezgi Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetti, 12 Ağustosta memleketi Urla da toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, olayın üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen, hala yakalanamadı. Bu süreçte Ezgi Zerkin’ın ailesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre ‘Ezgi Zerkin’in katili Deniz Özarslan aranıyor’ yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı. Ezgi Zerkin’in eşi Deniz Özarslan’a açtığı boşanma davası 15 Haziran’da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan’dan boşandı.

Ezgi’nin öldürülmesini üzerinden 382 gün geçmesine rağmen katil zanlısı Deniz Özarslan’ın yakalamaması üzerine ailesi, Konak ilçesi Güzalyalı semtindeki Şehit Kerem Oğuz Erbay Üst Geçidi’ne ‘Ezgi’nin katili aranıyor. İzmir’de Ezgi Zerkin’i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022’den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın’ yazılı pankart astı. (DHA)