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Vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı, camide intihar etti

Gaziantep'te Ali Y., boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Üç çocuğunu ve evdeki misafiri de yaralayan katil intihar etti.

Yayınlanma: 11:56 - 28 Eylül 2023 Güncellenme:
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Vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı, camide intihar etti

Dehşete düşüren olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Ali Y. (38), Kanalıcı Mahallesi’ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T’ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Eve gelen sağlık ekipleri, Medine Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaralı halde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ali Y’nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu. Çocuklardan A.V.Y. ile İ.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Çocuk Gaziantep intihar Polis Sağlık
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