Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı zam esnafı isyan ettirdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da bulunan Bedesten Çarşısı’ndaki dükkanların kirasına yüzde 400 zam yaptı. Gelen tepkiler üzerine yüzde 28 indirime gitti.

Veli TOPRAK

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, kendisine ait dükkânlara ve iş yerlerine yüzde 400 kira artışı yaptığını, tepkiler üzerine bu artış oranı üzerinden yüzde 28 indirim yaptığını açıkladı.

Aygun, “Bu komik ve göstermelik indirimi kabul etmiyoruz. Vakıfları, esnaflarımıza karşı insaflı olmaya çağırıyorum. Sandık kapıda, inşallah esnafımızın sıkıntılarını gidereceğiz. Vatandaşımız, sandıkta bunlara gereken yanıtı verecek” dedi.

Aygun, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile görüşen Aygun, “Maalesef Vakıflar Genel Müdürlüğü, esnafımızın çığlığını duymamış. Esnafımıza fahiş kira artışında ısrar ediyorlar. Soru önergesi verdik, yanıt alamadık, ama önergemiz üzerine yapılan indirimi de kabul etmiyoruz” dedi.

ESNAF: BU KİRALARI ÖDEYEMEYİZ…

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı için esnafa yüzde 400'e yakın kira artışı yaptığına dikkat çeken Aygun, bu artış üzerinde yüzde 28 indirim yapıldığını kaydederek, “Ne büyük indirim! 10 metrekarelik dükkânlara 2022 yılında 1253 TL aylık kira isteyen Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kiraları 2023 yılında 6250 liraya çıkardı. Şimdi de indirim adı altında 4500 liraya çekmiş” ifadesini kullandı.

Bedesten esnafı, “Bu kiraları ödeyemeyiz. O kadar kazanmıyoruz ki ödeyelim” diye tepki gösterdi. CHP'li Aygun, “Sizde insaf yok mu? Bunun peşini bırakmayacağız. Seçim sandığı kapıda! Esnafımızın yanında olacağız! Esnafa düşmanlığı kabul etmiyoruz!” diye tepki gösterdi.

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