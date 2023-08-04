Vali, AKP’li vekiller ile toplantı yaptı: ‘AK Partili vekiller teşkilat müfettişiniz mi?’

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısını AKP İl Başkanı ve AKP'li Milletvekilleri ile yaptı. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek, "Valilerinizin asli görevi ne zamandan beri AK Partili vekilleri brife etmek oldu? Peki ya siz Sayın Yusuf Tekin; AK Partili vekiller teşkilat müfettişiniz mi? Ayıp ya hu!" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Tekirdağ Valisi, eğitim yatırımlarını AKP İl Başkanı ve AKP’li milletvekilleri ile birlikte değerlendirdi.

“BRİFİNG ALDIK” NOTUNU DÜŞTÜ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırımlarına ilişkin değerle ndirme toplantısını AKP İl Başkanı ve AK P’li Milletvekilleri ile birlikte yaptı. Vali ile yapılan toplantının fotoğrafını paylaşan AKP Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, “Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın Başkanlığı’nda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı’mızın, ilimizdeki yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısına İl Başkanımız Sayın Ali Gümüş Milletvekillerimiz Sayın Çiğdem Koncagül ve Sayın Mestan Özcan ile birlikte katıldık. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı öncesinde Tekirdağ’ımızın tüm ilçelerini tek tek ele aldığımız toplantıda kısa vadede çözüm önerilerinin yanı sıra uzun vadede planlamalarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ersan Ulusan’dan brifing aldık” notunu düştü.

“AK PARTİLİ VEKİLLER TEŞKİLAT MÜFETTİŞİNİZ Mİ?”

AKP’li vekilin paylaşımını sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösteren İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’na seslendi. Hamşıoğlu şunları söyledi;

* “AK Partili vekil çok normal bir şeymiş gibi paylaşmış… Halbuki skandal… İlin Valisi, 8 milletvekili olan Tekirdağ'da AK Partili 3 vekil ve Milli Eğitim Müdürüyle oturmuş yatırımları değerlendirmiş… Siyaseti (de) ilgilendiren bir durum varsa biz, diğer 5 vekil niye orada değiliz… Bürokratik çalışmalarla sınırlıysa AK Partili vekiller niye orada? Ne sıfatla?

* Orada tam olarak ne sıfatla, hangi mevzuat, teamül, usul, gelenek kapsamında bulunuyorlar? Ne izahı mümkün, ne mizahı… Sayın Ali Yerlikaya bu fotoğrafa siz ne diyorsunuz? Valilerinizin asli görevi ne zamandan beri AK Partili vekilleri brife etmek oldu? Peki ya siz Sayın Yusuf Tekin; AK Partili vekiller teşkilat müfettişiniz mi? Ayıp ya hu!”