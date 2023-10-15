Yabancı asker işgal demektir, tehdittir!

Suriye/Irak tezkeresindeki ‘yabancı asker’ maddesine itiraz eden gaziler: “Yabancı asker işgal demektir, kabul etmeyiz. Bizim or-dumuz yok mu?”

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Terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi, 30 Ekim 2023'den itibaren 2 yıl daha uzatılıyor. Tezkeredeki ‘'Türkiye'de yabancı asker bulundurma'' maddesi tartışma yarattı. Terör olaylarında gazi olan askerler ve şehit yakınları da bu maddenin tezkereden çıkarılmasını istedi. ‘'Yabancı asker, işgal demektir. Bizim ordumuz yok mu, askerimiz mi eksik?'' dediler. Gaziler adına açıklama yapan İzzet Ertunç, şunları söyledi:

CANIMIZI ORTAYA KOYDUK

“Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak Türkiye'nin bekası için canımızı ortaya koyduk. Bu uğurda çocuklarımız can verdi, uzuvlarımızı kaybettik. İstenirse kalanını da veririz ama yurdumuza yabancı asker kabul etmeyiz. Yabancı asker işgal demektir. Tezkeredeki ‘Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi egemenlik ve bağımsızlığına tehdit oluşturur. Yabancı asker, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını veren şehitler ve Hasan Tahsinler, Koca Seyitler, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Sütçü İmamlar, Reşat Çiğiltepeler ile şehit ve gazi evlatlarımızın hatırasını da lekeler. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi; zaferleri insanlık tarihi ile başlayan kahraman Türk Ordusunun yetersiz olduğu imajını yaratır.”

BİZİM ORDUMUZ YOK MU?

“Bizim ordumuz mu yok, askerimiz mi eksik? Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak için milyonlarca vatan evladı görev bekliyor. Çağırdınız da tereddüt mü ettik? Yabancı asker, ‘Her Türk asker doğar' diyen milletimizin inancını kırar. Bu maddenin tezkereden çıkarılmasını talep ediyoruz.”

Ertunç, Sason'da bacaklarını kaybetti

Jandarma Er İzzet Ertunç, 1996'da Batman Sason'da mayına basarak iki bacağını kaybetmişti. Sık sık Anıtkabir'e giden 50 yaşındaki Ertunç, tekerlekli sandalyesiyle merdivenleri çıkamadığı için yakınlarından yardım alıyor. Ertunç Ekim 2017'de de Anıtkabir'de, Balyoz kumpas davası mağduru ve Kardak kahramanı emekli Albay Ali Türkşen'le karşılaşmıştı. Türkşen, Ertunç'u sırtına alıp merdivenleri çıkarmış, Ata'nın mozolesine götürmüştü.

Endişe verici riskli bir karar

Mavi Vatan'ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de ‘'yabancı asker'' konusunda uyarılarda bulundu. Tezkerenin yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasının önünü açtığına dikkat çekerek, ‘'Bu durum Ortadoğu'daki fay hatları kırılırken endişe verici ve risklidir'' dedi. Gürdeniz, SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı: “7 Ekim'de başlayan İsrail Hamas çatışma sürecinden sonra Ortadoğu'da tüm dengeler alt üst oldu. Böylesi bir konjonktürde sebebi ne olursa olsun yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulması Türkiye'nin milli çıkarları ile uyumlu değildir. 1 Mart 2003 tarihinde Meclis'te reddedilen Irak tezkeresinde de aynı terminoloji vardı. Meclis iradesi bu tezkereyi reddetti. Türkiye kendi güvenlik sorunlarını kendi gücü ile halleder. Cumhuriyetin 100. yılında ülkümüz, topraklarımızda yabancı asker istememek olmalıdır.”