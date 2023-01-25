İktidarın vatandaşlık açılımı İlber Hoca’yı kızdırdı: Böyle enayilik olur mu?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, neredeyse yabancıların işgali altında olan, ev fiyatlarının tavan yaptığı Antalya'da konuştu. Ortaylı, yabancılara mülk satışına da tepki gösterdi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin etkinliğine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yabancılara mülk satışıyla ilgili eleştiride bulundu. Antalya’nın 40 yıl önce güzel bir yer olduğunu belirten Ortaylı, şunları söyledi:

– 40 yılın içinde önce olur olmaz yere herifler bina yapıyor. Hiç kimse de “Bu herif bu binayı buraya niye yapıyor? Bu benim tabiatımı kirletiyor. Ben buraya tabiat için geldim” demiyor.

OKUMUŞU DA CAHİLİ DE BÖYLE

– Böyle tuhaf bir toplum. Bunun okumuşu da böyle cahili de böyle. Sonra adam oturuyor, arazi satıyor, ev satıyor Türk olmayana. Kimse sesini çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi?

EV ALAMIYORSUN

– Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun. Urfa’da arazi alıyor. Böyle bir enayilik olur mu? Sen orayı sulamak için iki nesil enflasyonda yaşamışsın; Keban Barajı, Atatürk Barajı yapacağım diye… Onlar beleş olmuyor. Enflasyonda yaşadık ve buna ses çıkarmıyorsun.

“BELEŞÇİ KARAKTER TİPİ ÇIKTI”

Türkiye’de “seçmen sorumsuzluğu olduğunu” belirten Ortaylı, şöyle devam etti:

– 80’lerde beliren beleşçi bir karakter tipi çıktı ortaya yani beleşe alışıyorsun. Nepotizme alışıyorsun. Şu veya bu şekilde iş buluyorsun, onun bunun hakkını yemeye alışıyorsun. Bunlar ahlak ama bir mekanizma bu ve buna göre bir basın doğuyor. Buna göre bir tırtıkçı yapılanma doğuyor. Buna göre bir akademik bünye doğuyor.

– Türk toplumu ikmale kaldı. Şimdi ikmalde nasıl düzenleyeceğiz, onu düşünün. Bazı şeyleri düzenleyemezsek vatandaş inisiyatifini ele alamazsak kendimizi ispat edemezsek göstermezsek basit mahalle içi, aile içi dedikoduların dışında daha çok sesini duyuracak bir topluma dönüşemezsen böyle…

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, yabancılara konut satın alarak vatandaşlık verilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılması için verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 2017 yılına kadar vatandaşlık vermek için 1 milyon dolar istendiğini belirten Subaşı, şunları söyledi:

BU UYGULAMANIN NERESİ MİLLİ?

– Yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar vatandaşlığı bir borsa gibi iner çıkar birtakım uygulamalarla, 1 milyon dolar, 250 bin dolar, 400 bin dolar gibi fiyatlarla satmaya başladı.

– 2022 yılında 2017'ye nazaran yabancıya konut satışı tam 3 kat artmıştır ve bu yıl yabancıya satış 22 bin konuta ulaşmıştır. Bunun 16 binini Ruslar, 8 binini İranlılar, 6 binini de Iraklılar almıştır” dedi ve bu uygulamanın neresi milli?

İlginizi Çekebilir İYİ Parti'nin yabancılara mülk satışıyla ilgili önerisi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi

İlginizi Çekebilir Yabancılara gayrimenkul satışından elde edilen para belli oldu