Yasemin açlık ve susuzluktan öldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.
Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesinde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı.
ZEYTİNLİKTE CESEDİ BULUNDU
Ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü’nün zeytinlikte cesedini buldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlünün cenazesi, Yunushan Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ
Öte yandan, Yasemin Ünlü’nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.(DHA)