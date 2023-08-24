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Yasemin açlık ve susuzluktan öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi. 

Yayınlanma: 00:42 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Yasemin açlık ve susuzluktan öldü

Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesinde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

ZEYTİNLİKTE CESEDİ BULUNDU

Ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü’nün zeytinlikte cesedini buldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlünün cenazesi, Yunushan Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ

Öte yandan, Yasemin Ünlü’nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.(DHA)

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Hatay
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