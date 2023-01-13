Yavru köpeğe tecavüz eden 60 yaşındaki bekçiye hapis

İzmir'de bekçilik yaptığı taş ocağında yavru köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan 60 yaşındaki M.Y. hakkında karar çıktı.

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İzmir’deki taş ocağında bekçi olan M.Y., 16 Kasım 2021’de yavru köpeğe cinsel istismarda bulunurken fark edilip, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerle hakkında şikayette bulunulan M.Y.’yi, jandarma gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden 60 yaşındaki M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

M.Y. hakkında 28. İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Şube Müdürlüğü’nün şikayetçi olduğu davaya; İzmir Barosu ile birçok hayvansever derneği de katıldı. Sanık M.Y. mahkemede şunları söyledi:

“AMCA NE YAPIYORSUN?”

“Yaklaşık olarak 7 senedir taş ocağında bekçi olarak çalışmaktayım. Şantiyede beslediğim ve bakımını yaptığım kedilerim ve köpeklerim var. Olay günü bakımını yaptığım hayvanların yanına gelen beyaz renkli sokak köpeğini yanıma çağırdım. Sonra ilişkiye girdim. Bu esnada ismini bilmediğim bir kişi bana ‘Amca ne yapıyorsun?’ diye bağırdı. Bunun üzerine kendime çeki düzen verip, konteynere girdim. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Beraatimi istiyorum.”

Kararını açıklayan hakim, sanık M.Y.’yi 1 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezasına çarptırdı. (DHA)