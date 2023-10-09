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Yemek dolabından göçmen çıktı

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesindeki yemek dolabına gizlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

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Yemek dolabından göçmen çıktı

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Makedonya uyruklu D.P’nin kullandığı TIR’ı sınır kapısında durdurdu.

Risk kriterleri kapsamında TIR x-ray taramasına sevk edildi.

YEMEK DOLABINDAN DA GÖÇMEN ÇIKTI

Yoğunluk tespit edilen TIR’da arama yapıldı. Aramada TIR’ın dorsesindeki yemek dolabına gizlenmiş Filistin ve Mısır uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. TIR sürücüsü insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. (AA)

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