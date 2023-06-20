Yeni il ilanı iktidarın seçim kozu olacak!

MHP lideri Bahçeli’nin, 100 il vaadini iktidarın büyük ortağı AKP de benimsedi. Yerel seçimde “Oy verin il olun” propagandası yapacak.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” açıklamasına AKP'den destek geldi. Ancak AKP yeni il ve ilçeleri yerel seçimden sonra hayata geçirmeyi planlıyor. Böylelikle yerel seçimle ilgili propaganda sürecinde belediye başkanlığı koltuğu “Oy verirseniz il olursunuz” kozu için kullanılacak. MHP Liderinin önerisi yasalaşırsa, 19 yeni il ve 27 yeni ilçe kurulacak. Bunun için hazırlanacak yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AKP, yeni il ve ilçe önerisine sıcak bakıyor. Ancak zamanlama konusunda “yerel seçimden sonraya kalsın” görüşü dile getiriliyor. Bu konunun Erdoğan-Bahçeli'nin yapacağı görüşme ile netlik kazanması bekleniyor.

30 KİLOMETRE UZAKLIK

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler, il ve ilçe olmak isteyen yerlerde oy hesabı yapılmasına neden olacak. Nüfusu en az 100 bin ve il merkezine en az 30 km uzaklık ile, sosyal gelişmişlik gibi kriterler de dikkate alınacak. Türkiye uzun yıllar 67 il ile yönetildi. 1989'da Aksaray'ın il olmasıyla başlayan furya, 1999'da Düzce'nin 81. il yapılması ile sonuçlandı.

Nüfusu 100 bini aşan bu ilçeler müjde bekliyor

■ Silifke-Mersin: 132 bin 665

■ Midyat–Mardin: 120 bin 069

■ Yüksekova–Hakkari: 117 bin 739

■ Kahta–Adıyaman: 128 bin 961

■ Edremit–Balıkesir: 167 bin 901

■ Polatlı–Ankara: 128 bin 378

■ Ünye–Ordu: 132 bin 432

■ Ergani–Diyarbakır: 136 bin 099

■ Kozan–Adana: 132 bin 703

■ Cizre–Şırnak: 159 bin 754

■ Elbistan–Kahramanmaraş: 141 bin 307 (Deprem Öncesi)

■ Ereğli–Konya: 150 bin 978

■ Lüleburgaz–Kırklareli: 153 bin 903

■ Bandırma–Balıkesir: 164 bin 965

■ Fethiye–Muğla: 177 bin 702

■ Nazilli–Aydın: 162 bin 737

■ Akhisar–Manisa: 177 bin 419

■ Gebze-Kocaeli: 399 bin

■ Erciş–Van: 171 bin

■ Ereğli–Zonguldak: 175 bin 309

■ Manavgat–Antalya: 252 bin 941

■ İskenderun–Hatay: 251 bin 682

(Deprem Öncesi)

■ Siverek–Şanlıurfa: 267 bin 942

■ Çorlu–Tekirdağ: 290 bin 155

■ İnegöl–Bursa: 294 bin 485

■ Alanya–Antalya: 364 bin 180

■ Tarsus–Mersin: 350 bin 732

“İl olmadan ölürsem gözlerim açık gider”

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gençliğinden beri en büyük hayalinin Ereğli'nin il olması olduğunu söyledi. “Ereğli'nin il olmaktan başka çaresi yok” diyen Başkan Posbıyık şöyle konuştu: “Bu konuya ağırlığımızı verelim. Bu benim Ereğli'nin gelişmesi, özellikle bizden sonraki nesillerin geleceği, daha iyi ortamda yaşamaları için en büyük arzumdur. Ereğli il olmadan ölürsem, öbür dünyaya gözlerim açık gider.”

Silifke'de davul zurnalı ‘il oluyoruz' kutlaması

Türkiye'de mevcut il sayısının 100'e çıkartılacağına yönelik beklenti, Mersin'in Silifke İlçesi'nde de heyecan yarattı. Yoğurdu, tarihi ve turistik dokusuyla ünlü ilçenin il olma arzusu deve üzerinde davul-zurna ile duyuruldu. Silifkeliler ve Yörükler dünyaca ünlü Cennet ve Cehennem mağaralarının bulunduğu yerde toplandı. İl'lik haklarının kendilerine verilmesi gerektiğini belirten Silifkeliler, ‘Silifke'nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde oynayıp basın açıklaması yaptı. Deveye binen MHP'li Belediye Başkanı Sadık Altunok da ilçenin il olmayı hak ettiğini söyledi. Altunok, “Silifkeliler olarak yıllarca özlemle beklediğimiz ve hak ettiğimizi düşündüğümüz il olma fırsatını yeniden yakaladık. Akdeniz bölgesinin en önemli ilçelerinden biri olan ve ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santralinin de ilçemize yakın bir yerleşim alanı üzerinde kurulması il olmamız konusunda en büyük sebeplerimizin başında yer almaktadır” dedi. Ali Ekber ŞEN/SÖZCÜ

Tarsus'un girişine tabela asmıştı

İl olma heyecanına kapılıp en hızlı davranan ilçe Mersin'den çıktı. Tarsus'un CHP'li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, önceki gün başta girişi olmak üzere ilçenin birçok noktasını “il” tabelasıyla donattı.