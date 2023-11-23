Yine KYK yurdu: Başına fayans düşen öğrenci yaralandı, arkadaşları eylem yaptı

Konya Bozkır'daki KYK yurdunda duş alan öğrencinin başına fayans düştü. Öğrenci kanlar içinde kalırken arkadaşları eylem yaptı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda bir öğrencinin duş aldığı sırada üzerine fayans düştü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, arkadaşları yurdun bahçesinde eylem yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın Aydın Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdunda bindiği asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından KYK yurtlarındaki kazalara bir yenisi daha eklendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda dün akşam saat 22:00 sıralarında bir öğrencinin duş aldığı esnada üzerine fayans düştü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yurtta kalan öğrenciler bahçeye çıkarak yaşanan durumu protesto etti.

“NEDEN BAKIMI YAPILMIYOR”

Yurt sorumlusuyla konuşan bir öğrenci “Bizim yurdumuzda asansör yok, rahatız dedim. Bir bakıyorum bu sefer fayans düşüyor. Bunun herhangi bir bakımı neden yapılmıyor” dedi.

TEPKİ ÇEKEN YANIT: ŞANSSIZLIK

Yurt sorumlusu ise, öğrenciye yaşanan durumla ilgili “Şansızlık” yanıtını verdi. Öğrenciler ise, yurt sorumlusunun yanıtına tepki gösterdi.

“DURUMUN ÜSTÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Öte yandan Selçuk Üniversitesi Türkiye Komünist Gençliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Konya Bozkır Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda, arkadaşımız duş alırken başına fayans düştü. Kan kaybından bayılan arkadaşımızın yaşadığı durumun üstü kapatılmaya çalışılıyor. Artık Yeter! Bu saçmalığa alışmayacağız, sorumlulardan hesap soracağız!” ifadelerine yer verdi.

“DENETİM YAPMAK ZOR MU?”

Yurtta yaşananlara Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de tepki gösterdi. Ekici, “Tüm yurtta barınma krizi yaşanırken, zar zor KYK yurtlarında yer bulan öğrencilerimiz her gün yeni bir facia ile karşı karşıya kalıyor. Aileler evlatlarını devletin yurtlarına emanet edemeyecek de kime emanet edecek. Çocuklarımız ve aileleri kime güvenecek? Bu yurtlarda denetim yapmak bu kadar mu zor?” siteminde bulundu.

“SKANDALLAR BİTMİYOR”

Diğer taraftan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de yaşananlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Demir “KYK yurtlarındaki skandallar bitmiyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda bir öğrencinin duş aldığı sırada kafasına fayans düştü” notunu düştü.

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