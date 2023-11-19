Yine Mersin Limanı yine kokain
Dev kokain operasyonlarının adresi konumuna gelen Mersin Limanı’nda bu kez de 54 kilo kokain ele geçirildi. Son 2 yıldaki 10 operasyonda ele geçen miktar 2 ton 492 kiloyu buldu.
Son yıllarda dev kokain operasyonlarının adresi konumuna gelen Mersin Limanı'nda yeni bir operasyon daha yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu kez 54 kilo kokain ele geçirildiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Mersin Limanı'nda 16 Haziran 2021'den 18 Kasım 2023'e kadar gerçekleşen 10 ayrı operasyonda toplam 2 ton 492 kilogram kokain ele geçirildi.
İşte o operasyonlar:
16 Haziran 2021: Ekvador'dan gelen Liberya bandıralı gemide muzların arasında 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi.
26 Ekim 2021: Güney Amerika'dan gelen Liberya bandıralı gemide muz kolilerinin üzerinde 60 kilo 950 gram kokain yakalandı.
23 Kasım 2021: Ekvador'dan gelen gemideki muzların arasında 6 kilo 750 gram kokain bulundu.
16 Nisan 2022: Danimarka bandralı olan ve Ekvador'dan gelen muz yüklü gemide 258 kilo kokain ele geçirildi.
05 Ekim 2022: Ekvador'dan muz getiren Hong Kong bandıralı gemide 48 kilo 800 gram kokain çıktı.
06 Ocak 2023: Limandaki patates yüklü 45 kilo kokain ele geçirildi. Yakalanmasaydı Beyrut'a gidecekti.
08 Nisan 2023: Limandaki muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Geminin Ekvador'dan geldiği anlaşıldı.
26 Temmuz 2023: Ekvador'dan gelen muzlar arasında 11 kilogram kokain bulundu.
27 Ekim 2023: Ekvador'dan muz getiren Panama bandıralı gemide 610 kilogram kokain ele geçirildi.