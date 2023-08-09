Yine motosiklet kazası… Yine gençler öldü

Aksaray ve Erzurum'da meydana gelen motosiklet kazalarında iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

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Dün saat 21.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 7’nci kilometresinde Emirhan Pınarbaşı (20) yönetimindeki plakasız motosiklet, Konya’dan Rusya’ya makine yedek parçası taşıyan Ahmet Avcı’nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

Başında kask olmayan Emirhan Pınarbaşı ile arkasındaki arkadaşı İbrahim Korkmaz yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Pınarbaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer kaza ise Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde 19 yaşındaki Tayyip Coşkun idaresindeki motosiklet ile Ebubekir Pirihan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Coşkun ile arkasında oturan Y.T. (17) yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerden Tayyip Coşkun yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Y.T. ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza sonrası otomobilin sürücüsü Ebubekir Pirihan’ın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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