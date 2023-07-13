Yol kenarında soyunan kadın kazaya neden oldu

İstanbul Sultangazi'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobillerin ve yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın iddiaya göre trafik kazasına da neden oldu.

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Malkoçoğlu Mahallesi Mahmutbey Caddesi yolunda dün saat 15.30 sıralarında yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın soyunmaya başladı.



Yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu.

İddiaya göre bu sırada bir de kaza meydana geldi; seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı. Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu. Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. aşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınanan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. (DHA)