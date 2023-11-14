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Yolcu minibüsü devrildi: 1 çocuk öldü, 9 yaralı

Bartın'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.Ç. (56) idaresindeki minibüs, Arıt köyü yolu Çamaaltı köyü mevkisinde devrildi. 1 çocuk öldü 9 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:50 - 14 Kasım 2023 Güncellenme:
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Bartın’da S. Ç. idaresindeki yolcu minibüsü, kaza esnasında ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 9 yolcu yaralandı, 1 çocuk ise öldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılardan Alperen Yılmaz (14), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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