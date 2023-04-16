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Yolcu otobüsü bariyerlere girdi: 17 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 14:20 - 16 Nisan 2023 Güncellenme:
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Balıkesir-Ankara seferini yapan Mesut A. idaresindeki 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, Batıkent Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 16 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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