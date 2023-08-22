Yozgat’taki otobüs kazasında ölen çift ve çocukları toprağa verildi

Sivas-İstanbul seferini yaparken Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Hakan Hasgül, eşi Züleyha ve çocukları Eymen Kadir toprağa verildi.

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Tatil için gittikleri Sivas’tan otobüsle İstanbul’a dönmek için yola çıkan Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül ve 6 yaşındaki çocukları Eymen Kadir Hasgül, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde içinde bulundukları yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Hasgül ailesinin aynı otobüste bulunan iki çocuğu da yaralandı.

Kazada ölen anne, baba ve çocukları için bugün öğlen İstanbul’daki Yenibosna Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla uğurlanan aile bireyleri Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailenin büyük çocukları gözyaşlarına engel olamadı.

“UÇAK YA DA TRENLE GELMEK İSTEDİ BİLET BULAMADI”

Merhumun arkadaşı Erol Kuş, Hakan Hasgül’ün 15 günlüğüne memleketine gittiğini belirterek, şunları söyledi:

– Aracıyla gitti. Orada aracına bir müşteri çıktı. Karşılığında ev aldı. Her yaz gelip kalırım niyetiyle arabayı verdi. Uçakla gelmeye çalıştılar ama 1 haftalık biletler dolu olduğu için trenle gelmeye karar verdi. Tren garına gitti, orada da bilet bulamayınca otogardan pazar günü akşamı için bilet aldı.

“GİDERKEN DE BİR KAZA ATLATTI”

– İstanbul’a dönmek üzere ailesiyle otobüsle yola çıktı. Olaydan iki gün önce oğlunu basketbol antrenmanları olduğu için erken gönderdi. Kardeşimiz oraya tatil amaçlı gitti. Giderken de bir kaza atlattı. Takdir böyleymiş. Allah rahmet eylesin. Semtimizin çok sevdiği bir arkadaştı. (DHA)

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